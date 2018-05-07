Доработка портала на ruby on rails

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется внести правки на сайт и разработать новые разделы.

ссылка на сайт: https://www.twocapitals.com

Примерное техническое задание в приложении.  

6 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов