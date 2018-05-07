Нужен спец по битриксу доработать сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок175 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

есть сайт на битриксе его нужно доработать. Пишите в лс.

6 лет назад
Mezentsev66
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад