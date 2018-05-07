Скрипт для вывода контента

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки153 просмотра
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Нужно сделать скрипт для вывода контента.  

1. Фото подставляются из определенных url

2. Имена из переменных

3. Иконка клуба в шапке из url

4. Название клуба из переменной

5. Бэкграунд и окно вывода значений статично. Подвижно только поле с игроками.

Задачу можно сделать без дизайна – используя примерный дизайн.

Видео-пример c 11:07 по 11:30 - https://vk.com/video?date=2592000&len=2&q=%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&z=video-159401641_456240216

6 лет назад
imzlata
35 летПольша
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад