Проблема на сайте - сайт находиться на сервере

- Восстановить доступ к панели управления сайтом. Стандартные процедуры через e-mail и правку в БД параметра не помогают. - Создание табличного формата вывода имеющихся на сайте документов (название, номер, дата, скачать). Все документы в таком же ...
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есть сайт lezhnyov.ru - находиться на сервере Ubuntu 16.04 (64-bit)
недавно начал выбивать ошибку примерно пару часов назад.
грузит RAM на 99%
Не удается получить доступ к сайту
Сайт 127.0.0.1 не позволяет установить соединение.
Попробуйте сделать следующее:
Проверьте подключение к Интернету.
Проверьте настройки прокси-сервера и брандмауэра.
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нужна консультация - определить проблему
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