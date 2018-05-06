Выполнить ряд правок на сайте Codeigniter

Нужно поставить всплывающее окно на сайт html любой готовый вариант 100 рублей + отзыв
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на Codeigniter (система онлайн-обучения сотрудников)
По нему необходимо выполнить ряд правок.
Обязателен большой опыт работы с Codeigniter. Знание API также будет плюсом.
Список правок будет выслан потенциальным исполнителям.
Задача достаточно срочная, нужно приступить сегодня-завтра.
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