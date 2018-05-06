Выполнить ряд правок на сайте Codeigniter

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки180 просмотров
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Есть сайт на Codeigniter (система онлайн-обучения сотрудников)

По нему необходимо выполнить ряд правок.

Обязателен большой опыт работы с Codeigniter. Знание API также будет плюсом.

Список правок будет выслан потенциальным исполнителям. 

Задача достаточно срочная, нужно приступить сегодня-завтра.

6 лет назад
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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