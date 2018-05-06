Посадить сайт на WP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Вот архив с сайтом: https://yadi.sk/d/hBZzwUfQ3VRUQ8

Его нужно посадить на wordpress

Сделать так, чтобы работа корзина, как на оригинале http://рубукет.рф

Цена 1500 рублей

сделать сегодня

оплата по факту

6 лет назад
sergejmamontov
Сергей 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов(-3)
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