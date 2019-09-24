Сделать PHP формы и личный кабинет для сайта. Адаптивная вёрстка уже сделана. Сайт будет работать на базе word press c формами отправки e-mail, которые будут сохраняться в базу данных (клиентскую базу), в ответ будет отправляться письма с файлами.

Альбом с макетами – drive.google.com/drive/fo...

Дизайн создан на сетке в 12 колонок

Сайт должен соответствовать дизайну десктопной версии и адаптироваться

под разные устройства, на нем должен быть реализован следующий

функционал:

форма отправки e-mail (ответная отправка файла)

личный кабинет клиента:

страница регистрации;

возможность загружать документы (doc, pdf, jpeg);

При добавлении информации в таблицу клиент должен оповещаться через смс или e-mail;

форма заполнения личного кабинета; при регистрации уведомление приходит на почту администратора и почту клиента; синхронизация с приложением, (приложения еще нет, но сайт должен быть настроен под синхронизацию, то есть вся информация из личного кабинета должна отображаться в приложении.

Также чтобы было проще страницы сайта сделаны отдельными HTML документами, так проще будет "выдирать" компоненты.