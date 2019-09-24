Сделать PHP формы и личный кабинет для сайта

$150
Веб-программированиеЗавершен5 заявок338 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Сделать PHP формы и личный кабинет для сайта. Адаптивная вёрстка уже сделана. Сайт будет работать на базе word press c формами отправки e-mail, которые будут сохраняться в базу данных (клиентскую базу), в ответ будет отправляться письма с файлами.

Альбом с макетами – drive.google.com/drive/fo...

Дизайн создан на сетке в 12 колонок

Сайт должен соответствовать дизайну десктопной версии и адаптироваться

под разные устройства, на нем должен быть реализован следующий

функционал:

  • форма отправки e-mail (ответная отправка файла)
  • личный кабинет клиента:
  • страница регистрации;
  • возможность загружать документы (doc, pdf, jpeg);
При добавлении информации в таблицу клиент должен оповещаться через смс или e-mail;

форма заполнения личного кабинета; при регистрации уведомление приходит на почту администратора и почту клиента; синхронизация с приложением, (приложения еще нет, но сайт должен быть настроен под синхронизацию, то есть вся информация из личного кабинета должна отображаться в приложении.

Также чтобы было проще страницы сайта сделаны отдельными HTML документами, так проще будет "выдирать" компоненты.

PHP
4 года назад
boushin
Максим 
42 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
EdCreater
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
6 лет назад
$150
10 дней
Грамотный исполнитель, работа была сделана качественно и в срок.
Продуктивно поработали, рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Бот для Телеграм

    Здравствуйте.  Нужно разработать Бота для Телеграм ТЗ отправлю заинтересованным. Писать с опытом работы! Оставьте ссылку на Телеграм и выполненные работы бота

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программная часть мобильного приложения

    $10000

    Макет схема: https://p1muht.axshare.com/#g=1&amp;p=главный_экран-карта Интерфейс Пользователя, Список страниц (экранов):  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q-LRujyH7-Ryq2tnj87GJPSiBitCQj2qp0TRa8L6usE/edit?usp=sharing ТЗ - Мобильные трансляции - Интерфейс Пользователя: https://docs.google.com/document/d/1TpJ9AmSs4UtL96dPb5aKVY6-9m6zC6iIueqVhiBmD_Q/edit?usp=sharing Техническое задание: https://docs.google.com/document/d/1u-uVO8nJKlBKIqr3q3Itu9cwb2_DL_wZFhAnaV8LPHA/edit?usp=sharing ТЗ Интерфейс Модератора/Администратора: https://docs.google.com/document/d/12WJG_FOwlLId4266DgHnzYnRe8slsavrTPRjPfvFwoI/edit?usp=sharing Концепция, Объекты: https://docs.google.com/document/d/1vI51vQURSSbyY0aaSMTNpBJc0RV1b8luCTXQn6nzm_k/edit?usp=sharing Админка: https://timkph.axshare.com/#g=1&amp;p=avago_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0&amp;hi=1 Заказчик некоммерческая государственная организация, оплата этапами, график прикреплен. Только разработчиков которые уже реализовывали мобильные приложения с потоковым видео. Указывайте точные сроки и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт Wordpress

    Здравствуйте. Ищу веб-программиста для создания сайта media-тематики (Video, Music, aBooks, eBooks) в Wordpress. Сайт должен иметь частичный вид / функционал сайта: http://kino-teatr.ru/kino/movie/sov/z/ Интерфейс сайта будет на 2х языках: английском и русском, в перспективе и на французском... Т.е. нужен ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен скрипт плавающего блока в футере с кнопкой закрыть

    Требуется скрипт который позволит зафиксировать при прокрутке баннер в футере сайта, с возможностью закрыть банер по клику на крестик. Жду Ваши предложения и сроки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Подключить формы для сайта на WP и лендинги 1 обработчиком

    $18

    Сделать обработчик отправщик писем одним файлом. Чтобы он отправлял информацию админу с сайта WP и с лендинга по ссылке - [url=http://opt.cos-beauty.ru/perfect_smooth/Perfect_smooth_b.html]opt.cos-beauty.ru/perfect_smooth/Perfect_smooth_b.html[/url]  Лендинг на html.Все должно быть унифицировано выглядеть так - http://joxi.ru/MAjRD58h4pb0vA ТЗ по каждой форме есть.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • JS простейший скрипт

    Нужно вставить в ячейку формы ввода: Нужно добавить Js скрипт,  который после загрузки подставит в это поле сегодняшнюю дату, если значение value не задано либо пустое.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад