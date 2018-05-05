Слетела база данных

php sql регистрация, авторизация и система тикетов на сайте. уведомление о новом тикете jabber + email
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база данных вот ссылка: https://yadi.sk/d/QA7W6Ilt3VNcu4
Необхдимо ее востановить.
Пишите цену и срок.
Задание срочное
- Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт5 лет назад
Кастомизировать вывод каталога товаров в 1С-Битрикс (компонент на D7) ТЗ во вложении.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно вставить в ячейку формы ввода: Нужно добавить Js скрипт, который после загрузки подставит в это поле сегодняшнюю дату, если значение value не задано либо пустое.Завершен6 лет назад
- $15
Написать скрипт, который бы заданные поля в указанных mysql-таблицах переводил с одного языка на другой с помощью google-переводчика. То есть нужен универсальный скрипт который бы в цикле читал построчно поля таблицы, переводил по api и записывал обратно. Оплата ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Изменить вывод произвольных таксономий и записей.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать вместо динамических пунктов меню, статические. Сейчас URL открывается со знаком ?, нужно сделать для него статическую страницу. СпасибоЗавершен6 лет назад
Начинающий программист . Занимаюсь этим около 1 - 1,5 месяца , но каждый день я пытался научиться чему-то новому . И я считаю, что за такой промежуток времени я достиг неплохого уровня , но профессионалом ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
В двух словах о проекте: это онлайн-платформа для девушек, где клиент на главной знакомится с курсами, оставляет заявку и оплачивает выбранное направление, может бесплатно пройти текст по уровню баланса в своей жизни, а в личном ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить автоматическую выгрузку товаров на Яндекс Маркет с интернет-магазина на Open Cart.Завершен6 лет назад
Приветствую всех! Имеются несколько проектов по разработке телеграмм ботов. Мы с партнером не успеваем разрабатывать столько. Поэтому ищу еще человека в команду. Если сработаемся и покажете себя хорошо, будет работать и дальше. И вам больше не ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад