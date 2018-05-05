Слетела база данных

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки173 просмотра
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Есть база данных вот ссылка: https://yadi.sk/d/QA7W6Ilt3VNcu4

Необхдимо ее востановить.

Пишите цену и срок.

Задание срочное

6 лет назад
lsd980
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад