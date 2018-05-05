Телеграмм Боты

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок155 просмотров
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Приветствую всех! Имеются несколько проектов по разработке телеграмм ботов. Мы с партнером не успеваем разрабатывать столько. Поэтому ищу еще человека в команду. Если сработаемся и покажете себя хорошо, будет работать и дальше. 

И вам больше не нужно будет искать клиентов. Заниматься будете только разработкой

6 лет назад
oleg_nsk
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад