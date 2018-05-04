Есть сайт 1,4 гб, нужно закачать этот архив на хостинг. У меня скорость интернета маленькая, иначе сделал бы сам. Сразу писать стоимость и сроки
Нужно отредактировать php функцию на доске объявлений
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вообщем есть "доска объявлений", на ней есть отдельные страницы для каждого города, если переходишь например в Москва автоматически в title прописывается "доска объявлений москва".
Выводит эту функцию вот такой php код:
[code]<?php echo $title ?>[/code]
Вроде бы всё хорошо, но когда ты уже на странице "доска объявлений москва" переходишь в рубрику например "транспорт" в title уже не пишет "доска объявлений: транспорт москва" а просто пишет "доска объявлений: транспорт".
В php код который предоставлен выше я вставляю:
[code]<?php echo $title ?><?php echo $city_name; ?>[/code]
Теперь при переходе москва.сайт.ру/транспорт в title пишет "доска объявлений: транспорт москва", но есть проблема, при переходе в москва.сайт.ру в title пишет "доска объявлений москва москва", нужно исправить проблему.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
- $200
https://yadi.sk/d/93A-YBWj3VLYsw - дизайн-макет хотя можно и на PHP для начала, н тогда дешевлеВеб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Мы - платформа по различным видам онлайн рекламы. Знание: PHP7.0+, MySQL, Yii2, git - обязательно HTML, CSS, VueJS - желательно Также желательно прислать ссылку на ваш репозитарий. Задачи от простых (добавление полей в модель/форму) до сложных (продумывание структуры модуля и ...Веб-программирование30 заявокЗакрыт6 лет назад
Утерян пароль доступа по FTP на сайт у Hetzner.de. Хостер, Hetzner.de, не сбрасывает пароли по просьбе пользователей. Пароль к ЛК для настройки сервера, есть, accounts.hetzner.com. Служба поддержки указала, что этого достаточно для перевода сайта в так называемый режим "СПАСАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА" ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $8
Нужно скоррективать файл php что бы заявки приходили на почту http://osagoexpert.ru/avtosobesed/Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Требуется пропарсить данные с сайта. Результаты должны быть в виде 3-х таблиц postgres. Стандартные парсеры не подходят, надо писать свой. Потом вручную переписать ключи в таблицах, чтобы совпадали с уже имеющимися.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сейчас в процессе новый дизайн для сайта http://formulaprofi.me/ Важно поменять новый дизайн вместо старого. Либо ничего переверстывать не придется, либо 10-20% переверстки, но в целом оставляем все как есть. Интересует стоимость работ и сроки, примерно. Дизайн будет новый ...Закрыт6 лет назад
ТЗ тут, сайт на WordPress без шаблонов, чистый кодинг. Выдается админка wp и админ панель хостинга (там есть ftp ssh база) для работы Цена договорная (предлагайте свою), задачи в основном тривиальные.Закрыт6 лет назад
Сайты располагаются на сервере. Все на Opencart с одинаковой темой. Необходимо оптимизировать скорость открытия страниц. Укажите стоимость за 1 сайт.Закрыт6 лет назад
Нужно: 1) полностью спарсить категории (Европа, Япония, Корея, Америка, Грузовики, Китай, Россия) интернет-магазина (dem-auto.ru), и перенести весь контент и структуру в раздел "Кузовные детали авто" на сайт alle.by (шаблон Битрикс). 2) Заполнить главную страницу сайта alle.by контентом, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад