Нужно отредактировать php функцию на доске объявлений

Вообщем есть "доска объявлений", на ней есть отдельные страницы для каждого города, если переходишь например в Москва автоматически в title прописывается "доска объявлений москва".

Выводит эту функцию вот такой php код:

[code]﻿<?php echo $title ?>[/code]

Вроде бы всё хорошо, но когда ты уже на странице "доска объявлений москва" переходишь в рубрику например "транспорт" в title уже не пишет "доска объявлений: транспорт москва" а просто пишет "доска объявлений: транспорт".

В php код который предоставлен выше я вставляю:

[code]﻿<?php echo $title ?><?php echo $city_name; ?>[/code]

Теперь при переходе москва.сайт.ру/транспорт в title пишет "доска объявлений: транспорт москва", но есть проблема, при переходе в москва.сайт.ру в title пишет "доска объявлений москва москва", нужно исправить проблему.