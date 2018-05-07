Требуется программист

Мы - платформа по различным видам онлайн рекламы.

Знание:

PHP7.0+, MySQL, Yii2, git - обязательно

HTML, CSS, VueJS - желательно

Также желательно прислать ссылку на ваш репозитарий.

Задачи от простых (добавление полей в модель/форму) до сложных (продумывание структуры модуля и внедрение в систему). Примеры:

1. Редактирование форм отчета. Необходимо на странице отчета добавить в форму фильтра поля для фильтрации по дате и подправить вывод результатов с учетом фильтра.

2. Разобрать ответ от платежного агрегатора (unitpay) и добавить в платежи комментарии о способе оплаты

3. Добавить возможность давать другим пользователям ограниченные права на редактирование данных другого пользователя

4. Добавить возможность перегенерации документов.

Работа в команде - уже есть программисты, которые ведут проект, но не хватает рук, так как задач много.

Работа позадачно: вам наши программисты ставят задачу, вы говорите сколько времени займет на выполнение, время согласовывется, вы приступаете к задаче. ПОСЛЕ выполнения задачи оплата количетсво согласованных часов умноженных на вашу часовую ставку (плюс минус если походу задачу что-то непредвиденное появилось). В заявке укажите вашу часовую ставку.