Требуется программист

Веб-программированиеЗакрыт30 заявок902 просмотра
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Знание: 

PHP7.0+, MySQL, Yii2, git - обязательно

HTML, CSS, VueJS - желательно

Также желательно прислать ссылку на ваш репозитарий.

Задачи от простых (добавление полей в модель/форму) до сложных (продумывание структуры модуля и внедрение в систему). Примеры:

1. Редактирование форм отчета. Необходимо на странице отчета добавить в форму фильтра поля для фильтрации по дате и подправить вывод результатов с учетом фильтра.

2. Разобрать ответ от платежного агрегатора (unitpay) и добавить в платежи комментарии о способе оплаты

3. Добавить возможность давать другим пользователям ограниченные права на редактирование данных другого пользователя

4. Добавить возможность перегенерации документов.

Работа в команде - уже есть программисты, которые ведут проект, но не хватает рук, так как задач много. 

Работа позадачно: вам наши программисты ставят задачу, вы говорите сколько времени займет на выполнение, время согласовывется, вы приступаете к задаче. ПОСЛЕ выполнения задачи оплата количетсво согласованных часов умноженных на вашу часовую ставку (плюс минус если походу задачу что-то непредвиденное появилось). В заявке укажите вашу часовую ставку. 

6 лет назад
nfedyuk
Никита 
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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