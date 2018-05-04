Установить новый дизайн на сайт

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Сейчас в процессе новый дизайн для сайта http://formulaprofi.me/

Важно поменять новый дизайн вместо старого. Либо ничего переверстывать не придется, либо 10-20% переверстки, но в целом оставляем все как есть. 

Интересует стоимость работ и сроки, примерно. Дизайн будет новый чуть позже. 

6 лет назад
prof2007
Наталия 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад