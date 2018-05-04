Установить новый дизайн на сайт

Сейчас в процессе новый дизайн для сайта http://formulaprofi.me/

Важно поменять новый дизайн вместо старого. Либо ничего переверстывать не придется, либо 10-20% переверстки, но в целом оставляем все как есть.

Интересует стоимость работ и сроки, примерно. Дизайн будет новый чуть позже.