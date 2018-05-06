ТЗ: Добрый день Сайт [url=https://kardan.expert/]https://kardan.expert/[/url] (на MODX) Нужно прописать цели для настройки целей в Яндекс Метрике. Т.е. на каждую форму вставить нужный код Код метрики дадим, а идентификаторы сами сделаете и отправите, что бы мы цели сделали в метрике. Постоплата рублями
Добавить на сайт формы обратной связи + сделать функцию смены номеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать несколько доработок по сайт. Сайт просто на HTML
1 Добавить номер телефона и почту на шапку сайта
2 Добавить формы обратной связи
3 Сделать смену номеров телефона и почты, в зависимости от того приходит человек с рекламы или органической выдачи. У нас данная функция реализована на других наших сайтах, поэтому пример покажем.
4 Для форм обратной связи сделать параметр - платно/бесплатно. По аналогии со сменой номеров. Функция также реализована на других наших сайтах. (будет пример кода)
Обратите внимание на условия работы: мы работаем только по постоплате - вы делаете у себя на хостинге, мы проверяем и оплачиваем, вы отправляете нам бекап.
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