Добавить на сайт формы обратной связи + сделать функцию смены номеров

Нужно сделать несколько доработок по сайт. Сайт просто на HTML

1 Добавить номер телефона и почту на шапку сайта

2 Добавить формы обратной связи

3 Сделать смену номеров телефона и почты, в зависимости от того приходит человек с рекламы или органической выдачи. У нас данная функция реализована на других наших сайтах, поэтому пример покажем.

4 Для форм обратной связи сделать параметр - платно/бесплатно. По аналогии со сменой номеров. Функция также реализована на других наших сайтах. (будет пример кода)

Обратите внимание на условия работы: мы работаем только по постоплате - вы делаете у себя на хостинге, мы проверяем и оплачиваем, вы отправляете нам бекап.