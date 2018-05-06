Добавить на сайт формы обратной связи + сделать функцию смены номеров

Веб-программированиеЗавершен9 заявок165 просмотров
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Нужно сделать несколько доработок по сайт. Сайт просто на HTML

1 Добавить номер телефона и почту на шапку сайта

2 Добавить формы обратной связи

3 Сделать смену номеров телефона и почты, в зависимости от того приходит человек с рекламы или органической выдачи. У нас данная функция реализована на других наших сайтах, поэтому пример покажем.

4 Для форм обратной связи сделать параметр - платно/бесплатно. По аналогии со сменой номеров. Функция также реализована на других наших сайтах. (будет пример кода)

Обратите внимание на условия работы: мы работаем только по постоплате - вы делаете у себя на хостинге, мы проверяем и оплачиваем, вы отправляете нам бекап.

6 лет назад
Liudmila_V
Людмила 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$15
1 день
Все отлично, задача решена быстро и качественно. Был всегда на связи. Большое спасибо за работу!)
Очень приятно было работать, оплату получил в полном объёме, всем советую
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