Есть посадочная страница на конструкторе Tilda про две услуги http://emel.in/tk_fu2 Нужно из неё собрать 2 страницы для Биографического фильма и Постановочного фильма. Часть блоков будет повторяться. Передам эту страницу на ваш аккаунт и после завершения вы мне её обратно. Нужно ...