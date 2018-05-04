ТЗ: Добрый день Сайт [url=https://kardan.expert/]https://kardan.expert/[/url] (на MODX) Нужно прописать цели для настройки целей в Яндекс Метрике. Т.е. на каждую форму вставить нужный код Код метрики дадим, а идентификаторы сами сделаете и отправите, что бы мы цели сделали в метрике. Постоплата рублями
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо в плагине калькуляторе для товаров woocommerce во всех выпадающих option убрать в конце приписку стоимости опции (+€500)
На скриншоте видно два селекта.
Для первого селекта (вверху), код вывода выглядит след образом:
[code]{
if(data){
var data = jQuery.parseJSON(JSON.stringify(data));
jQuery.each(data, function(key, value) {
jQuery('.product_select_main')
.append(jQuery("")
.attr({'price': value.allp, 'value': value.nr})
.text(value.nr+' (+€'+value.allp+')'));
});
checkExtraOptions(); excel_file_option(); sizes_select();} }[/code]
Для второго селекта (внизу) информация внутри выводится следующим образом:
[code]if($field->get_property('options') && $field->get_property('price_s')){
$array = array_combine($field->get_property('options'), $field->get_property('price_s'));
foreach($array as $option_key => $option_price){
$selected = ($option_price === $value) ? 'selected' : '';
$html .= ''; }
$html .= '';
[/code]
- Похожие заказы
- $13Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо настроить двустороннюю интеграцию между кабинетом Leadvertex и RetailCRM посредством API. Так же нужна помощь в настройке RetailCRM. Желательно на постоянной основе.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Удаленная работа с сайтом. Требуется доработка сайта. Нужен программист который очень хорошо знает UMI.CMS и в коде данной админки чувствует себя как рыба в воде. Стоит задача на обновление структуры сайта и переработка текущего, каталога сайта. ТЗ ...Закрыт6 лет назад
- $50
изменения в верстке и в функционале смотрите презентацию https://docs.google.com/presentation/d/113h2yQq-XJ-kysM-un4bvIf48msCvXqaY_YVaWLmU_s/edit#slide=id.p нужно срочно начать сегодня и закончить завтра оплата вмзВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Вынести часть функций из HELPDESK в плагин для wordpress: 1. Форма заявки; 2. Регистрация, и вход в систему.Закрыт6 лет назад
Есть посадочная страница на конструкторе Tilda про две услуги http://emel.in/tk_fu2 Нужно из неё собрать 2 страницы для Биографического фильма и Постановочного фильма. Часть блоков будет повторяться. Передам эту страницу на ваш аккаунт и после завершения вы мне её обратно. Нужно ...Закрыт6 лет назад
Внести правки, указанные в файлах. Три сайта https://milgamma.com.ua, https://www.zinkit.club, https://nadiete.in.ua/. На [b]WordPress. [/b] Ошибки указывала программа, поэтому, если считаете, что некоторые из них Вы не рекомендуете корректировать, сообщите. После исправления, все должно функционировать. Могу рассмотреть предложение с почасовой оплатой. Задание по ссылке http://dropmefiles.com/ljAhjЗакрыт6 лет назад
У меня товарный бизнес. нужно скопировать одностраничник и настроить под меня.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
Подробности в техзаданииВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо синхронизировать заказы и товары между 1с и интернет магазином на wordpress+woocommerce, важно что бы можно было объединить выгруженные товары в вариативные Оплата поэтапно или в конце.Закрыт6 лет назад