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Необходимо в плагине калькуляторе для товаров woocommerce во всех выпадающих  option убрать в конце приписку стоимости опции (+€500)

На скриншоте видно два селекта. 

Для первого селекта (вверху), код вывода выглядит след образом:

[code]{

if(data){

var data = jQuery.parseJSON(JSON.stringify(data));

jQuery.each(data, function(key, value) {

jQuery('.product_select_main')

.append(jQuery("")

 .attr({'price': value.allp, 'value': value.nr})

  .text(value.nr+' (+€'+value.allp+')')); 

});

checkExtraOptions(); excel_file_option(); sizes_select();}  }[/code]

Для второго селекта (внизу) информация внутри выводится следующим образом:

[code]if($field->get_property('options') && $field->get_property('price_s')){

$array = array_combine($field->get_property('options'), $field->get_property('price_s'));

foreach($array as $option_key => $option_price){

$selected = ($option_price === $value) ? 'selected' : '';

$html .= ''; }

$html .= '';

[/code]

WordPress
6 лет назад
mixfightpride
Артур 
31 годМолдова
10 лет в сервисе
Был
14 дней назад
Выбранный исполнитель
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
11 дней назад
6 лет назад
$10
1 день
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