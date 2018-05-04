Tilda. Собрать две посадочных страницы из одной готовой.

Есть посадочная страница на конструкторе Tilda про две услуги http://emel.in/tk_fu2 Нужно из неё собрать 2 страницы для Биографического фильма и Постановочного фильма.

Часть блоков будет повторяться.

Передам эту страницу на ваш аккаунт и после завершения вы мне её обратно.

Нужно настроить все формы и сделать переходы ко всем пунктам меню. Прописать названия форм в описании.

Сроки. Желательно сегодня согласовать работу.

Обязательно присылайте примеры ваших работ и стоимость работы в час, будут правки и изменения.