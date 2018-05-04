Необходимо создать сайт лунного календаря с локальным расчетом фаз луны на моем сервере – скрипт. Как пример: lunniy-kalendar.net
Настроить кликер для конкретного сайта с эмуляцией пользователя
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить кликер по 2-м кнопкам на конкретном сайте.
Кликер должен:
- имитироваь реального пользователя
- обходить потенциальные антикиликеры и детекторы кликеров
- работать по настраиваемому таймеру
можно использовать специализированные программы
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