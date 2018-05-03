Скрипт добавление медиафайлов на сайт

ЗадачаПредметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем

+ добавление медиафайлов на сайт(аудио, видео, фото)

+ форма для добавления файлов на сайт, с прогрессом загрузки и мультизагрузкой, определение mime типа файлов.

+ верстка адаптивная.

+ нужно будет с нуля на чистом js написать код на основе ресурсов библиотеки JQuery не ниже версии 3.0

+ ТЗ войдет в реальный проект

ТЗ(pptx) прикрепил в архиве