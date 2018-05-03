Нужен программист который работал с qr кодами.

Общая задача такая:

Для постоянного учета сотрудников планируется разместить на каждом бейдже свой индивидуальный qr код.

При сканировании qr кода через приложение - должна подтягиваться из базы информация о владельце бейджа

(например: фото, пол, возраст, И.М.О.) с возможностью эту информацию в базе редактировать, при этом сам qr код меняться не должен.

Количество заводимых qr кодов и описания о владельце в базе - должно быть не ограниченное, по крайней мере желательно.

Более детально при личном общении.

Пишите буду рад сотрудничеству.