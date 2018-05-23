Скопировать онлайн скрипт PHP

Разыскивается back-end разработчик, который умеет разрабатывать функционал веб-приложений: Требуется исправить работу парсера сайта на Yii2 в связи с изменением структуры данных на доноре и перепарсить данные за 2 недели. Оплата по факту или по безопасной сделке, договорная. Оставляйте ...
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Мини ТЗ сразу ниже:
Требуется PHP скрипт. Должно быть две вкладки.
Вкладка №1 - Email Extractor.
Ее содержимое и функционал копируем отсюда (переписываем есс-но, без iFrame):
По образцу: _eel.surf7.net.my/
Вкладка №2 - Phone Extractor.
Берем отсюда:
Корректировки:
Вкл.№1 - добавить кнопку загрузки файла + функционал загрузки.
Вкл №2:
- опцию Purified Extraction (Extracts only Nigerian numbers) - Убираем
- опцию Paste URL (s) - убираем
- 1590331 Extractions и 4602621 Visits - убираем
вообще в обоих вкладках убираем такие вот бессмысленные сообщения + справочные ссылки.
Разъяснения:
Вкл №1 для извлечения используем Regex, который должен задаваться в отдельном файле настроек.
Вкл №2 для извлечения используем Regex, который должен задаваться в все том же файле настроек
(количество этих выражений должно быть неограниченным, скрипт должен пользоваться выражением №1, затем №2 и т.п. попутно проверяя уникальность результата, если опция включена)
Режим работы: выдача результата без обновления страницы
Дизайн:
размещение в двух столбцах., дизайн на DIV, адаптив,
Использование любых библиотек на ваш выбор, смотреться должно современно, в едином стиле обоих вкладок. Это не должно быть нечто с дефолтным шрифтом, используйте какой то готовый css
Версия php на ваш выбор.
!! Все тексты (label, тексты кнопок, сообщения и проч) вынести в отдельный файл настроек, для возможности локализации.
Опции регистрации/входа не планируется. Сохранение результатов в базу не планируется. Скрипт будет использоваться в HTML-лендинге.
Дополнение.
Скрипт должен фиксировать IP и количество обращений к кнопке получения результата в базе mySQL.
При превышении количества Х (из файла настроек), выдавать сообщение, блокирующее дальнешие действия, пока не будет введен email адрес и имя пользователя. Как только эти данные будут введены, помечать IP как зарегистрированный, и количество обращений переставать считать. После нажатия на кнопку Подтвердить, дергать URL вида https://xxx.com/[email protected]&name=test%20name
иметь отдельный файл с черным списком IP адресов, перед каждым расчетом сверяться со списком, если ip имеется, то никаких действий не производить, выдавать ошибку.
Отдам предпочтение исполнителю с конкретикой - цена + сроки. Буду смотреть портфолио и отзывы. Если есть вопросы - пишите в ЛС
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