Написать парсер для opencart 2

Нужно написать парсер для сайта idinasvet.by который будет парсить все товары с сайта vamsvet.ru по брендам и раскидывать по категориям. Необходимо парсить следующие параметры:

-Название товара

-Остаток

-Стоимость

-Производитель

-Коллекция

-Модель

- Тех. характеристики которые присутствуют для всех товаров на сайте idinasvet.by

- Фото

Суть парсера такова, когда нам необходимо спарсить, парсер должен обходить сайт www.vamsvet.ru/ по всем брендам которые мы укажем и сравнить наличие товаров на нашем сайте idinasvet.by с сайтом www.vamsvet.ru/. Если такой товар уже присутствует на сайте idinasvet.by то необходимо обновить его цену и количество в остатке. Если же товара нет, то его необходимо добавить на сайт idinasvet.by в соответствующую категорию.

Если автоматически категорию установить не получается, то необходимо организовать возможность распределить такой товар в необходимую категорию вручную! И так по всем товарам! Цена должна формироваться в бел рублях по курсу НБ РБ на момент парсинга!

При добавлении новых товаров на сайт, должны формироваться уникальные метатеги Title и Description.

При наличии товара на сайте, персер не должен заменять ни метатеги, ни описание, ни любые другие параметры по товару, кроме остатка в наличии и стоимость!!!!!!!! Чтобы на сайте каждый раз не удалялись и не появлялись новые URLs.