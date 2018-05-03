Написать парсер для opencart 2

Требуется вставить на сайте http://servicemaster.ua еще один раздел услуг. Добавить его на главной и в меню.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать парсер для сайта idinasvet.by который будет парсить все товары с сайта vamsvet.ru по брендам и раскидывать по категориям. Необходимо парсить следующие параметры:
-Название товара
-Остаток
-Стоимость
-Производитель
-Коллекция
-Модель
- Тех. характеристики которые присутствуют для всех товаров на сайте idinasvet.by
- Фото
Суть парсера такова, когда нам необходимо спарсить, парсер должен обходить сайт www.vamsvet.ru/ по всем брендам которые мы укажем и сравнить наличие товаров на нашем сайте idinasvet.by с сайтом www.vamsvet.ru/. Если такой товар уже присутствует на сайте idinasvet.by то необходимо обновить его цену и количество в остатке. Если же товара нет, то его необходимо добавить на сайт idinasvet.by в соответствующую категорию.
Если автоматически категорию установить не получается, то необходимо организовать возможность распределить такой товар в необходимую категорию вручную! И так по всем товарам! Цена должна формироваться в бел рублях по курсу НБ РБ на момент парсинга!
При добавлении новых товаров на сайт, должны формироваться уникальные метатеги Title и Description.
При наличии товара на сайте, персер не должен заменять ни метатеги, ни описание, ни любые другие параметры по товару, кроме остатка в наличии и стоимость!!!!!!!! Чтобы на сайте каждый раз не удалялись и не появлялись новые URLs.
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