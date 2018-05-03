Написать парсер для opencart 2

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок223 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать парсер для сайта idinasvet.by который будет парсить все товары с сайта vamsvet.ru по брендам и раскидывать по категориям. Необходимо парсить следующие параметры: 

-Название товара 

-Остаток 

-Стоимость 

-Производитель 

-Коллекция 

-Модель 

- Тех. характеристики которые присутствуют для всех товаров на сайте idinasvet.by 

- Фото 

Суть парсера такова, когда нам необходимо спарсить, парсер должен обходить сайт www.vamsvet.ru/ по всем брендам которые мы укажем и сравнить наличие товаров на нашем сайте idinasvet.by с сайтом www.vamsvet.ru/. Если такой товар уже присутствует на сайте idinasvet.by то необходимо обновить его цену и количество в остатке. Если же товара нет, то его необходимо добавить на сайт idinasvet.by в соответствующую категорию. 

Если автоматически категорию установить не получается, то необходимо организовать возможность распределить такой товар в необходимую категорию вручную! И так по всем товарам! Цена должна формироваться в бел рублях по курсу НБ РБ на момент парсинга! 

При добавлении новых товаров на сайт, должны формироваться уникальные метатеги Title и Description.  

При наличии товара на сайте, персер не должен заменять ни метатеги, ни описание, ни любые другие параметры по товару, кроме остатка в наличии и стоимость!!!!!!!! Чтобы на сайте каждый раз не удалялись и не появлялись новые URLs. 

OpenCart
6 лет назад
xflyer
Павел 
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
16 дней назад