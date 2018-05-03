Парсинг автомобильного аукциона

Ребята подскажите как сделать что бы при переписки на сайте сообщения обновлялись ? Сейчас если ответить сообщение уходить но новое не посмотришь пока не перезагрузишь страницу ? Не знаю какой фаил скидывать сюда вот структура ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сделать следующую работу по парсингу на PHP автомобилей с аукционов :1) Есть написанный парсинг сайта https://www.carsontheweb.com/ , но в связи с изменениями дизайна требуется некоторое изменение написанного ранее2) написать парсинг ещё одной аукционной площадки3) написать/настроить робот(скрипт) для выгрузки с каталога сайта по APi для доски объявлений
- Похожие заказы
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо откорректировать шаблон WP добавить автогенерацию и парсеры. Настроить работу нескольких API. Сайт под гугл. Шаблон в итоге должен быть легким с простым и понятным кодом, соответствовать требованиям разметки. Детальное ТЗ отправлю в лс. Оплата 1000 WMZ При ответе ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Задачи (по приоритетности): Добавить возможность оплаты тура онлайн Доработать форму поиска тура и разместить ее на главной стр. как здесь [url=https://www.tourradar.com/]https://www.tourradar.com/[/url]. Поиск должен работать по направлению и длительности тура. Изменить слайдер на главной странице: сделать баннер на всю ширину ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать js график вот такой http://joxi.ru/KAggvB4I44wzOA Предлагайте цены / сроки выберу по отзывам и ценеВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Всем привет ! Требуется страницы оплаты. Схема работы такая . Мы выставляем счет , передаем ссылку покупателю он переходит и оплачивает с карты или мобильного телефона и другими способами . Варианты как Робокасса или Яндекс касса не подходят . Можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $60
Доработка проекта на DRUPAL - СРОЧНО! Срок завтра к обеду, имеется подробное ТЗ Бюджет 3800 рублей Оплата по факту, БЕЗ авансов Пишите ваш скайпВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Работал работал и тут на тебе.. не работает. поставили другой более продвинутый с поиском по атрибутам, в категориях он есть но при попытке отфильтровать значения... обновление списка товаров вроде бы и происходит согласно отфильтрованому, и даже ...Закрыт6 лет назад
Требуется восстановить около 30-40 сайтов из бэкапаов и выгрузить их на виртуальный хостинг. Обязательно нужно будет настроить почту: часть через Яндекс, часть через смтп Сайты на вордпрессе, опенкарте, мод х Сайты маленькие, для небольших компаний Оплата по договоренностиЗакрыт6 лет назад
- $20
Доработка проекта на 1С-Битрикс - срочно Правки элементарные, работы на 1-2 часа не более Срок сегодня до вечера, бюджет 20$ Оплата по факту, БЕЗ авансов Пишите ваш скайпВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Проект выполнен на 90%, необходимо доработать Все подробности в скайпеЗакрыт6 лет назад