Парсинг автомобильного аукциона

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок200 просмотров
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Требуется  сделать следующую работу по парсингу на PHP  автомобилей с  аукционов :1)  Есть написанный парсинг сайта https://www.carsontheweb.com/ , но в связи с изменениями дизайна требуется некоторое изменение написанного ранее2) написать парсинг ещё одной аукционной площадки3) написать/настроить робот(скрипт) для выгрузки с каталога сайта по APi для доски объявлений

6 лет назад
Papa1901
48 летБеларусь
6 лет в сервисе
Был
3 года назад