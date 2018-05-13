Доработка проекта на 1С-Битрикс - срочно

$20
Веб-программированиеЗавершен3 заявки217 просмотров
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Доработка проекта на 1С-Битрикс - срочно

Правки элементарные, работы на 1-2 часа не более

Срок сегодня до вечера, бюджет 20$

Оплата по факту, БЕЗ авансов

Пишите ваш скайп

6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
telescopus_web
Илья 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
6 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству!
Очень рад сотрудничеству, всё отлично, спасибо!
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