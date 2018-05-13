Доработка проекта на 1С-Битрикс - срочно

Нужно написать парсер, который умеет устанавливать нужную куку (кука устанавливается при заходе на определенные сайта doubleclick.net сервером, все которые участвуют в партнерской сети гугл, могу собрать список 100 штук для теста). После этого спарсить объявление с использованием ...