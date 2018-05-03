Ищу специалиста по WP – установка нового дизайна

Сайт компании: управление-строительно-инвестиционным-проектом.рф (сайтна стадии наполнения, часть услуг представлена) [b]Обязанности: [/b][b]опыт создания структуры страницы[/b] 1. Шапка 2. Первый экран 3. Товар/услуга 4. Основные блоки 5. Подвал 6. Контакты [b]опыт создания упаковки страницы [/b] 1. Продукт – услуга 2. О компании 3. Показатели 4. Дополнительные сведения [b] [/b] [b]Критерии к Исполнителю на передачу заказа:[/b] · Наличие возможности показать кейс, через демонстрацию ...
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Добрый день
Нужен специалист по WP
Выполнен редизайн внутренних страниц сайта yadi.sk/d/LF_rHYbJ3UrfTx
Нужно сверстать и установить, чтобы все работало
Требуется изменить дизайн внутренних страниц сайта
Внутренние страницы это страницы с текстами кроме Контакты, Прайс, Онлайн подбор банка, Заявка, Главная
текущий сайт https://refinansirovanie-ipoteki.ru/
Требуется изменить дизайн внутренних страниц сайта
Внутренние страницы это страницы с текстами кроме Контакты, Прайс, Онлайн подбор банка, Заявка, Главная
1 Меню сделаем пункты и на главной и на внутренней одинаковые:
Калькулятор
Заявка
Прайс
Блог
Контакты
Блог Разделяется на
- ситуации
- частые вопросы
- банки
при наведении выпадает список тем
3 Левое меню раздвижное. При нажатии на пункт оно разворачивается, а другие сворачиваются. По умолчанию первый пункт развернут. Смотреть все убрать
При наведении на пункт линия под ним становится желтой
4 Слева кнопки калькулятор и онлайн подбор банка должны переадресовывать пользователя на соответствующие страницы.
Онлайн подбор.. вся область должна быть ссылкой
5 Банер подать заявку тоже вся область активна. Переадресовывает на страницу с Заявка
Остальное должно работать
7 В тексте есть ссылки
Должны быть по умолчанию подчеркнуты серым, при наведении желтым
По поводу серого подчеркивания меняющегося на желтый сейчас это реализовано, но полоса изначально не серая а черная. думаю не должно занять много времени на доработку
все должно работать, те же методы редактирования как и на текущем сайте
Человек попадает на онлайн подбор ставки
при наведении становится желтым?
Отображать статьи из этой же категории
11 на всем сайте нужно стандартизировать размеры текста, h1-h6, отступы, цитаты, ссылки
сейчас все картинки, добавляемые на сайт сжимаются автоматически и в определенном размере (их по моему 3) добавляются на сайт.
Нужно как-то настроить, чтобы когда я их буду добавлять, они автоматом масштабировались под этот размер: joxi.ru/Y2Le0YZinyG5LA
13 добавить ссылку на вотсап, телеграм, чтобы клиент мог нам написать joxi.ru/n2Yd5aNtjXdp3m
14 Просьба еще в теги h1-h6 не включать никакие заголовки кроме заголовков из текста
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