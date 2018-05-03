Ищу специалиста по WP – установка нового дизайна

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок155 просмотров
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Добрый день  

Нужен специалист по WP  

Выполнен редизайн внутренних страниц сайта yadi.sk/d/LF_rHYbJ3UrfTx  

Нужно сверстать и установить, чтобы все работало  

Требуется изменить дизайн внутренних страниц сайта  

Внутренние страницы  это страницы с текстами кроме Контакты, Прайс, Онлайн подбор банка, Заявка, Главная  

текущий сайт https://refinansirovanie-ipoteki.ru/

Требуется изменить дизайн внутренних страниц сайта  

Внутренние страницы  это страницы с текстами кроме Контакты, Прайс, Онлайн подбор банка, Заявка, Главная  

1 Меню сделаем пункты и на главной и на внутренней одинаковые:  

Калькулятор   

Заявка  

Прайс   

Блог  

Контакты  

Блог Разделяется на   

- ситуации  

- частые вопросы  

- банки  

при наведении выпадает список тем  

3 Левое меню раздвижное. При нажатии на пункт оно разворачивается, а другие сворачиваются. По умолчанию первый пункт развернут. Смотреть все убрать  

При наведении на пункт линия под ним становится желтой  

4 Слева кнопки калькулятор и  онлайн подбор банка должны переадресовывать пользователя на соответствующие страницы.   

Онлайн подбор.. вся область должна быть ссылкой  

5 Банер подать заявку тоже вся область активна. Переадресовывает на страницу с Заявка  

6 joxi.ru/ZrJeyYLi1qZ73A  

Остальное должно работать  

7 В тексте есть ссылки   

Должны быть по умолчанию подчеркнуты серым, при наведении желтым  

По поводу серого подчеркивания меняющегося на желтый  сейчас это реализовано, но полоса изначально не серая а черная. думаю не должно занять много времени на доработку  

8 joxi.ru/EA4Kvz8iDLqR12  

все должно работать, те же методы редактирования как и на текущем сайте  

9 joxi.ru/L21Wbz1U65qQDr  

Человек попадает на онлайн подбор ставки  

10 joxi.ru/VrwYl8PhKpdMM2  

при наведении становится желтым?  

Отображать статьи из этой же категории  

11 на всем сайте нужно стандартизировать размеры текста, h1-h6, отступы, цитаты, ссылки  

12 joxi.ru/KAgYGolhg1kWBm  

сейчас все картинки, добавляемые на сайт сжимаются автоматически и в определенном размере (их по моему 3) добавляются на сайт.   

Нужно как-то настроить, чтобы когда я их буду добавлять, они автоматом масштабировались под этот размер: joxi.ru/Y2Le0YZinyG5LA  

13 добавить ссылку на вотсап, телеграм, чтобы клиент мог нам написать joxi.ru/n2Yd5aNtjXdp3m  

14 Просьба еще в теги h1-h6 не включать никакие заголовки кроме заголовков из текста

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва
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