Ищу специалиста по WP – установка нового дизайна

Добрый день

Нужен специалист по WP

Выполнен редизайн внутренних страниц сайта yadi.sk/d/LF_rHYbJ3UrfTx

Нужно сверстать и установить, чтобы все работало

Требуется изменить дизайн внутренних страниц сайта

Внутренние страницы это страницы с текстами кроме Контакты, Прайс, Онлайн подбор банка, Заявка, Главная

текущий сайт https://refinansirovanie-ipoteki.ru/

Требуется изменить дизайн внутренних страниц сайта

Внутренние страницы это страницы с текстами кроме Контакты, Прайс, Онлайн подбор банка, Заявка, Главная

1 Меню сделаем пункты и на главной и на внутренней одинаковые:

Калькулятор

Заявка

Прайс

Блог

Контакты

Блог Разделяется на

- ситуации

- частые вопросы

- банки

при наведении выпадает список тем

3 Левое меню раздвижное. При нажатии на пункт оно разворачивается, а другие сворачиваются. По умолчанию первый пункт развернут. Смотреть все убрать

При наведении на пункт линия под ним становится желтой

4 Слева кнопки калькулятор и онлайн подбор банка должны переадресовывать пользователя на соответствующие страницы.

Онлайн подбор.. вся область должна быть ссылкой

5 Банер подать заявку тоже вся область активна. Переадресовывает на страницу с Заявка

6 joxi.ru/ZrJeyYLi1qZ73A

Остальное должно работать

7 В тексте есть ссылки

Должны быть по умолчанию подчеркнуты серым, при наведении желтым

По поводу серого подчеркивания меняющегося на желтый сейчас это реализовано, но полоса изначально не серая а черная. думаю не должно занять много времени на доработку

8 joxi.ru/EA4Kvz8iDLqR12

все должно работать, те же методы редактирования как и на текущем сайте

9 joxi.ru/L21Wbz1U65qQDr

Человек попадает на онлайн подбор ставки

10 joxi.ru/VrwYl8PhKpdMM2

при наведении становится желтым?

Отображать статьи из этой же категории

11 на всем сайте нужно стандартизировать размеры текста, h1-h6, отступы, цитаты, ссылки

12 joxi.ru/KAgYGolhg1kWBm

сейчас все картинки, добавляемые на сайт сжимаются автоматически и в определенном размере (их по моему 3) добавляются на сайт.

Нужно как-то настроить, чтобы когда я их буду добавлять, они автоматом масштабировались под этот размер: joxi.ru/Y2Le0YZinyG5LA

13 добавить ссылку на вотсап, телеграм, чтобы клиент мог нам написать joxi.ru/n2Yd5aNtjXdp3m

14 Просьба еще в теги h1-h6 не включать никакие заголовки кроме заголовков из текста