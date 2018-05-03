Ищу специалиста по GitLab

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка123 просмотра
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Добрый день.

Есть клиентские "сайты" размещенные на Git.

Каждому сайту назначен уникальный UUID, используемый для настройки и тестового окружения. При подключении сайта к системе предоставлено:

  • настроенное на клиентский домен production окружение
  • тестовый домен ввиде uuid.dvmntr.com
  • git репозиторий с client‑side частью, которую клиент может модифицировать как угодно для своих нужд
  • git репозиторий с настройками сайта
По сайтам возникают замечания и нужны некоторые правки: заменить логотип,

поменять background, цветовой фон и.т.д. Ищу спеца согласного на

нерегулярные (в начале) но возможные (в перспективе) tasks. 

Оплата договорная. Заинтересованным, пишите, распишу что конкретно в ближайшее время нужно сделать.

6 лет назад
guest_15253412266335
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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