Создать сайт

Добрый день. Нужен корпоративный сайт с каталогом производителей. Расположение производителей должно быть, как на сайте etm.ru вкладка нашим клиентам далее проваливаетесь в производители, только, чтобы категории не выпадали, а были сразу списком либо сбоку, либо сверху. На эскизе прототипа, чат(справа внизу) – это просто прикрепить живосайт. Оцените пожалуйста во сколько это обойдется. Если что-то будет не понятно, могу позвонить. Эскиз прототипа во вложении.