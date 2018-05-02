Казино на крипто-монете

Поставить модуль: https://opencartforum.com/clients/purchases/199103-uvedomleniya-v-telegram-telegram-notification/ . Растянуть текст на плашке "меню".
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Взять/найти любой бесплатный скрипт казино/беттинга/виртуального спорта (варианты обсуждаемы)
- интерфейс только на английском
2. Настроить все платежи – ТОЛЬКО на этой крипто-монете (см. ссылку)
https://bitcointalk.org/index.php?topic=2948467.0
3. настроить +запустить
PS: пожалуйста, указывайте в сообщении ориентировочный порядок цен.
(и желательно телеграм для оперативной связи)
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