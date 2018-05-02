Казино на крипто-монете

Добрый, Пункты которые надо доделать показаны на принтскринах во вложении!!!!! Пункты которые не вошли в принтскрины: 10) Вставить Гугл и Яндекс метрику 11) Настроить версию для Планшета, она там косая, к ней никто не притрагивался еще 12) Настроить аккардион меню ...