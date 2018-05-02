Казино на крипто-монете

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки104 просмотра
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1. Взять/найти любой бесплатный скрипт казино/беттинга/виртуального спорта (варианты обсуждаемы) 

- интерфейс только на английском 

2. Настроить все платежи – ТОЛЬКО на этой крипто-монете (см. ссылку) 

https://bitcointalk.org/index.php?topic=2948467.0

3. настроить +запустить 

PS: пожалуйста, указывайте в сообщении ориентировочный порядок цен.

(и желательно телеграм для оперативной связи)

6 лет назад
AlexYukh
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад