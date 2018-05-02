Требуется создание бота для работы с покерным сайтом - срочно

Есть модуль https://opencart2x.ru/moduli/vid/otzivi-magazine-saite Его нужно настроить на магазине Opencart 2.1 1) сделать оформление полностью как тут kiset.by/otzyvy/, включая адрес, сейчас он /index.php?route=information/shop_rating. 2) сделать возможность его выводить через схемы, например, в категорию как тут kiset.by/dlya-apple/ (количество отзывов выводимых ...