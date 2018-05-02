Есть парсер tripadvisor.com на питоне с beatufilsoup, ~200 строк кода. На сайте изменилась верстка, отвалилась пагинация. Надо восстановить + внести несколько мелких правок Детали в личке. Оплата WMR или paypal в течение 24 часов по приемке работы на моей машине.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать основным доменом, домен с www. сайт на вп
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