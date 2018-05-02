Сделать веб-архив 41 сайта и выгрузить их на хостинг

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки111 просмотров
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Требуется сделать веб-архив 41 сайта и выгрузить их на виртуальный выделенный сервер.

Восстанавливать функционал сайта не нужно

Сайты на вордпрессе, опенкарте, мод х

Оплата по договоренности

6 лет назад
Suvorov37
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад