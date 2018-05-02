Установить вордпресс на 6 сайтов и блог

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки140 просмотров
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Нужно установить вордпресс вместе с самым крутым блогом по визуальной части и функционалу - от вас как установка - так и подобрать 5 вариантов блога на выбор - чтобы мы выбрали вместе основногой - который будет установлен на всех 6 сайтах

чтобы этот блог был сео фреднли

начните ответ с фразы "вордпресс", укажите 

1) стоимость за все 6 сайтов и поиск блога

2) телеграм

6 лет назад
Brunya
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад