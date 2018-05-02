Сделать редизайн и доработать функционал на опенкарт 3

Добрый день.

На данный момент есть сайт на в таком виде: http://testersite.co.ua/

Необходимо сделать редизайн для следующих страниц: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycJskQ4Cv7dWUQeOn2oTnihJratmIiplCliy5LXWX-U/edit#gid=0

В документе на скриншотах видно, как должна выглядеть страница на desktop/mobile/laptop portrait. В колонке

comment, написано что необходимо доработать по функционалу.

PSD будут предоставлены исполнителю.

В начале заявки напишите слово FLEXI, чтобы отсеять спам.

Ждем Ваши вопросы и грубую оценку по времени и стоимости.

Так же интересует Ваша ставка в час, для последующих доработак по проекту.

Спасибо.