Есть компонент - калькулятор москитной сетки hilal.com.ua/shop/calc/ Запрос не приходит при отправке на указанную почту. Задача - настроить, чтобы запросы доходили до адресата
Сделать редизайн и доработать функционал на опенкарт 3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
На данный момент есть сайт на в таком виде: http://testersite.co.ua/
Необходимо сделать редизайн для следующих страниц: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ycJskQ4Cv7dWUQeOn2oTnihJratmIiplCliy5LXWX-U/edit#gid=0
В документе на скриншотах видно, как должна выглядеть страница на desktop/mobile/laptop portrait. В колонке
comment, написано что необходимо доработать по функционалу.
PSD будут предоставлены исполнителю.
В начале заявки напишите слово FLEXI, чтобы отсеять спам.
Ждем Ваши вопросы и грубую оценку по времени и стоимости.
Так же интересует Ваша ставка в час, для последующих доработак по проекту.
Спасибо.
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