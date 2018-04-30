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Есть сайт и есть смарт-контракт Ethereum ( все в сети) уже, нужно сделать отправку данных с сайта в смарт-контракт. ВСЁ.
Сайт:
Есть пользовательские аккаунты двух типов. 1) Клиент 2) поставщик услуг
Клиент заходит в личный кабинет, создает мечту, нужно записать эту мечту в блокчейн с помощью смарт контракта.
Провайдер заходит в личный кабинет и записывается на выполнение мечты. Нужно записаться, что такой-то человек записался на эту мечту.
Сроки сегодня. Надо просто помочь Ларавельщику пушить данные в смарт-контракт, он не работал с блокчейном.
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