Спарсить и залить каталог

Веб-программированиеЗавершен6 заявок200 просмотров
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Требуется настроить парсинг отсюда https://www.vodoparad.ru/

В сайт сделанный на diafan. (Diafan.ru)

Естественно мне понадобится иметь возможность ежедневного самостоятельного парсинга. 

6 лет назад
Droga1979
Евгений 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Yugofx
Юрий 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
6 лет назад
$60
2 дня
Спасибо за помощь, Юрий.
Был рад помочь!
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