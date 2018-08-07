Спарсить и залить каталог

Приветствую! Есть задача по написанию скрипта постинга комментариев в Инстаграме для собственных нужд. У нас есть несколько десятков аккаунтов, количество которых в перспективе планируется увеличить до сотни, с них мы периодически пишем комментарии к постам и ставим ...