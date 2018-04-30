Отладка/Деобфускация нескольких функций из javascript файла

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки161 просмотр
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Здравствуйте!

Нужна помощь того, кто хорошо разбирается в javascript.

Задача:

Есть 4мб файл .js

Его надо отладить/деобфусцировать (некоторые функции)

Учитывая специфику формата ТЗ, то полноценное ТЗ - лежит в гугл-доках, где и ссылка на сам файл.

https://docs.google.com/document/d/1lWPiOSi2JxAlyHMlb6VbAHZtDmE1HDPpwokUmQhyUnE/edit#

Жду предложений по стоимости и срокам!

Спасибо!

Javascript
6 лет назад
bestzakaz4ikever
Иван Петров 
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
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