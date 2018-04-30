Необходимо доработать сервис, дописать некоторый функционал и исправить текущий, провести аудит кода и подготовить проект к запуску. Проект с регистрациями и оплаченные клиентами (они в ожидании). Многое уже готово, но нужно доделать оставшееся. Есть максимум ...
Отладка/Деобфускация нескольких функций из javascript файла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Нужна помощь того, кто хорошо разбирается в javascript.
Задача:
Есть 4мб файл .js
Его надо отладить/деобфусцировать (некоторые функции)
Учитывая специфику формата ТЗ, то полноценное ТЗ - лежит в гугл-доках, где и ссылка на сам файл.
https://docs.google.com/document/d/1lWPiOSi2JxAlyHMlb6VbAHZtDmE1HDPpwokUmQhyUnE/edit#
Жду предложений по стоимости и срокам!
Спасибо!
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно создать функциональный работающий сервис, с дальнейшим продвижением и оптимизацией, сотрудничество на долгосрок. Примеры сервисов http://freelikes.online/ http://biglike.org https://fastfreelikes.com/nakrutka-podpischikov-youtube.htmlВеб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Ребята помогите решить проблему вылезает контент за края при чем не везде а только на некоторых страницах.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо спарсить весь товар с интернет магазина Оставляйте заявки кто готов помочь В заявках указывайте ценуВеб-программирование13 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать сайт про сантехнику.Веб-программирование26 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте есть скрипт тайм-линии с креативным реагированием на курсор (код взят с github). foresight-fund.ru Проблема в том, что если сайт открыть с шириной меньше 450px (например с телефона или узкое окно браузера) – то сайт вовсе ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно доработать интернет-магазин на prestashop. Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо организовать фиксацию лидов в системе 1. Интеграция Битрикс24 с формами на сайте, чтобы а. заявки с формы захвата падали на почту и в Битрикс ( http://www.bitpride-ico.ru/contacts/ ) б. в заявке фиксировался откуда пришёл на сайт лид (фб, яндекс, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Для сайта визитки нужно написать форму авторизации. После авторизации пользователь попадает в панель, где может загрузить свои картинки на сервер. На сервере создается отдельные папки с ИД зарегистрированного пользователя, для картинок.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $500
Куплен виджет для amocrm - http://prntscr.com/jbuz6m. Нужно сделать автоматизацию рассылки при переходе между этапами воронки.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад