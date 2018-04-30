Доработать интернет-магазин на prestashop

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки155 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать интернет-магазин на prestashop. 

Подробное ТЗ вышлю на почту кандидатам.

Prestashop
6 лет назад
kat_saulyak
Сауляк 
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад