Вукомерс поправить вывод суммы для корзины, страницы оплаты и заказа

$35
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок176 просмотров
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сейчас в корзине, на странице оплаты и на странице заказа

сумма заказа выводится одной суммой без разделения на стоимость товара и стоимость доставки

вобщем нужно сделать что бы все таки было разделено

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад