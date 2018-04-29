Организовать вывод ответов под каждым вопросом, laravel

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок166 просмотров
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Привет всем. Есть тест, к нему есть админка. В админке выводится информация и ссылка на каждого пользователя.

Нужно что бы при нажатии на ссылку открывался тест и показывал как пользователь ответил на вопрос.

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Laravel
6 лет назад
1stprogrammist
Антон 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад