Интеграция с платёжной системой

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки92 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Интеграция маркетплейс на Joomla компонент RSEvents с Монета.Ру. MONETA.MerchantAPI https://www.moneta.ru/doc/MONETA.MerchantAPI.v2.ru.pdf 

При покупке билета оплата должна поступать на транзитный счёт Монета.Ру, после подтверждения организатором (возможность есть в компоненте) переводиться на счёт организатора, часть (комиссия) на счёт маркетплейс.

6 лет назад
arturbaukin
Баукин 
37 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва