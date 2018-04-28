Битрикс. Внести правки в готовое решение

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок168 просмотров
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Решение: carservice.ro-man.su/ 

Требуется: 

1. На главной странице блок НАШИ УСЛУГИ. Сейчас в нем выводятся картинки категорий услуг. Нужно, чтобы сюда выводились картинки самих услуг (элементов). 

2. В решении услуги делятся на категории (автоэлектрика, двигатель и тд), а эти категории уже делятся на конкретные услуги.  

На нашем сайте не должно быть деления на категории, сразу услуги. Поэтому нужно убрать одно звено. Покажу на схеме: 

joxi.ru/brRaBRDTJXP4pA  

От вас сразу цена и сроки.

Спасибо.

6 лет назад
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
месяц назад