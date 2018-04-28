Битрикс. Внести правки в готовое решение

Решение: carservice.ro-man.su/

Требуется:

1. На главной странице блок НАШИ УСЛУГИ. Сейчас в нем выводятся картинки категорий услуг. Нужно, чтобы сюда выводились картинки самих услуг (элементов).

2. В решении услуги делятся на категории (автоэлектрика, двигатель и тд), а эти категории уже делятся на конкретные услуги.

На нашем сайте не должно быть деления на категории, сразу услуги. Поэтому нужно убрать одно звено. Покажу на схеме:

joxi.ru/brRaBRDTJXP4pA

От вас сразу цена и сроки.

Спасибо.