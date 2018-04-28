Нужно отладить только серию писем к нам на почту.

1. После заполнения формы 1 и 2 (работает) изменить заголовок – Заявка с сайта, в теле письма новое поле "партнёр"

2. При заполнении формы оплаты (работает) изменить заголовок – Перед оплатой тариф "Название тарифа", в теле письма новое поле "партнёр"

3. После покупке (не сделано) Заголовок- оплачен "Название тарифа" в теле письма новое поле "партнёр"

Ноле партнёр = адресу ссылки по которой зашёл человек forum.mindvoice.ru/?obshe... – obshee это должно быть в поле партнёр

за сколько готов такую задачу сделать и как быстро ?

Готов в скайпе поговорить