Доработка сайта на Laravel

$10
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок117 просмотров
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На сайте необходимо:

1. Вывести цены в категории и в товаре (цены прописываются в админке в атрибутах).

2. Привязать цены к курсу доллара (в админке цены указываются в $, а на сайте в рублях).

Laravel
6 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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