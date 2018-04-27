Исправить белый экран смерти на странице юзера на сайте DRUPAL

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка101 просмотр
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Если зайти на свою страницу , то появляется белый экран. Если зайти на страницы других пользователей или на свою же только как просмотр с другого аккаунта, то все нормально.

Нужно исправить.

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Drupal
6 лет назад
N_O_R_A
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
4 года назад