Добавить функционал в код на js/jquery

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок177 просмотров
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Есть html страница с body и кодом js/jquery

1. требуется поставить кнопку выполняющую обмен со сторонним хттп сервисом (метод post)

2. есть кнопка и процедура, открывающая окно, расположенная в body

есть масса других кнопок. они должны вызывать ту-же процедуру открытия окна, но должно передаваться значение одного из параметров внутри тега баттон  

jQuery
6 лет назад
89269167763
Ян 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад