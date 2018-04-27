Правка галереи / Wordpress

http://o-m-i.ru/portfolio/tic-tac-osvezhi-nastroenie-2/

http://joxi.net/52aldYVC4GyQ9m - галерея.

Задачи:

1)

http://joxi.ru/L21oYbVT86oNDr - нужно убрать этот скролл.

Вместо скролла нужно сделать дополнительные кнопки рядом с превьюшками (http://joxi.ru/bmog7VjuxMb1Dm)

2) при переключении фоток(этими кнопками http://joxi.ru/82QKz5vtj1GaOr) нижние превьюшки должны работать синхронно с переключением фоток. А именно - при переключении фоток должна всегда быть видна превьюшка той фотки, которая открыта сейчас. И на этой превьюшке должно быть затемнение(http://joxi.ru/4AkqxejFyM4Dnm). Сейчас в определенный момент этой превьюшки с затемнением не видно(в случае когда фоток много в галерее).

Т.е., нужно поправить плагин "Responsive Lightbox" или использовать новый.