Убрать на сайте на ModX элементы

Программа которая фильтрует текстКак выглядит front:У нас есть окно, В этом окне есть место для ввода текста, Слева колонка с фильтрами,(7 фильтров), Фильтры должны работать как по отдельности так и вместе( Фильтры примитивные)Внизу кнопка отформатировать.После ...
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