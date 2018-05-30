Убрать на сайте на ModX элементы

Веб-программированиеЗавершен2 заявки147 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На этом сайте на ModX https://transmissionart.ru/

Убрать несколько логотипов вот отсюда http://prntscr.com/jasoeu

MODX
6 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
6 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Всем доволен. Рекомендую.
Все хорошо. Всем доволен. Коммуникация стабильная, оплата вовремя.
  • Похожие заказы

  • Front-end написать на tkinter

    Программа которая фильтрует текстКак выглядит front:У нас есть окно, В этом окне есть место для ввода текста, Слева колонка с фильтрами,(7 фильтров), Фильтры должны работать как по отдельности так и вместе( Фильтры примитивные)Внизу кнопка отформатировать.После ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание Steam trade bot

    $400

    Нужно создать торгового бота для сайта, который передаёт вещи по Steam API на продажу в один из магазинов с помощью API этого магазина. Язык программирования NODE JS Бот должен периодически заходить на сайт и передавать на него ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    6 лет назад

  • Добавить 1 раздел на сайте Wordpress

    Есть сайт – источник: http://lifan77.lifan-car.ru/ Нужно добавить эту страницу:  http://lifan77.lifan-car.ru/cars/x70 На наш сайт, написанный на Wordpress:  rostov-lifan.ru  Доступа к сайту-источнику нет, только по http.  Сделать нужно сегодня-завтра.  ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Удаление товара в интернет магазине с сохранением URL

    В интернет магазине на Opencart нужно грамотно удалять товар снятый с производства. URL товара сохраняется. В каталоге магазина этот товар отображаться не должен. Т.е хочется избежать простого отключения товара и как следствие страницы 404, и ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Проект на 2 месяца. В команде. Laravel

    $1000

    Здравствуйте,  Не успеваем. Нужен добавочный человек в бек-енд команду. проект на 2 месяца. Laravel. При обращении указывайте Skype Если сработаемся, возможно постоянное трудоустройство. С ув. Григорий

    Laravel
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание сквозной картинки на сайте

    Необходимо на сайте www.graindryer.ru добавить сквозную картинку (размещение картинки на странице во вложении)  Эта картинка должна быть как на главной странице (рядом с новостями), так и на всех вкладках (рядом с новостями), кроме вкладки "Дилеры".  Смотрите ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходимо настроить запись звонков в AmoCRM

    Здравствуйте,   у нас настроена для звонков AmoCRM через ip-телефонию UIS.  Менеджеры звонят через приложение с компьютеров (через гарнитуру).  Необходимо настроить, чтобы Amo писала все звонки.   Пожалуйста, предлагайте бюджет.   Начать и завершить необходимо сегодня.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад