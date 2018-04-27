Front-end написать на tkinter

Программа которая фильтрует текстКак выглядит front:У нас есть окно, В этом окне есть место для ввода текста, Слева колонка с фильтрами,(7 фильтров), Фильтры должны работать как по отдельности так и вместе( Фильтры примитивные)Внизу кнопка отформатировать.После того как нажимаешь кнопку то открывается другое окно и там появляется отфильтрованный текст