Спарсить интернет магазин , далее разместить на опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Есть магазин поставщика , есть мой магазин на опенкарт с модулем export/import . Нужно спарсить товар с сайта поставщика . Потом залить на мой сайт со всеми группами и тд. Бюджет небольшой 

6 лет назад
guest_15248204781371
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад