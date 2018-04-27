Исправить ошибку instagram-php-scraper

[list=1][*]Чтобы софт лазил по ссылкам и искал ключевые слова или ключевые коды... [/list]или что-то "лакомое" искал в ночное время. и так чтобы не вызывало подозрения и не было нарушения закона. Например бесплатные доски объявлений или еще что-то ...
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Перестала работать подгрузка фото с инстаграм и вывод на сайте. Работает через yii2, виджет raiym/instagram-php-scrape
Работать будете онлайн, через тим-вьювер, открою сайт и будем исправлять. Без фтп доступа.
Оплата за исправление работы - 500р. За попытки исправить оплаты не будет.
Перестало работать 2 недели назад, изменений не вносили.
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