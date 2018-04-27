Натянуть верстку на ВП

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Веб-программированиеЗакрыт7 заявок160 просмотров
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длинная главная вывод постов из нескольких категорий в нескольких блоках

Сайт на трех языках

7 темплейтов страницы категории

авто гугл перевод для английского и русского

страница профайла юзера

6 лет назад
BrndCrte
47 летИзраиль
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
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