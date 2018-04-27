Натянуть верстку на ВП

[list=1][*]Чтобы софт лазил по ссылкам и искал ключевые слова или ключевые коды... [/list]или что-то "лакомое" искал в ночное время. и так чтобы не вызывало подозрения и не было нарушения закона. Например бесплатные доски объявлений или еще что-то ...
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длинная главная вывод постов из нескольких категорий в нескольких блоках
Сайт на трех языках
7 темплейтов страницы категории
авто гугл перевод для английского и русского
страница профайла юзера
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