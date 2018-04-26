Дописать клиентскую логику в шаблон на Angular

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки152 просмотра
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Исходные данные: темплэйт на ангуляре (верстка и наброски клиентской логики) с документацией, ТЗ на проект, документация к API.

Необходимо: написать взаимодействие с API (jwt) и остальную клиентскую логику

используя то, что есть. Примерный фронт работ: модуль сообщений, модуль

групп, юзер модуль, админ панель, модуль публикации и просмотра

ваканский (работа с google maps).

Оплата договорная.

Angular
6 лет назад
guest_15247702823936
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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