Дописать клиентскую логику в шаблон на Angular

Нужно создать аналог https://cryptolocator.com/ на системе p2p для торговли биткоинами
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исходные данные: темплэйт на ангуляре (верстка и наброски клиентской логики) с документацией, ТЗ на проект, документация к API.
Необходимо: написать взаимодействие с API (jwt) и остальную клиентскую логику
используя то, что есть. Примерный фронт работ: модуль сообщений, модуль
групп, юзер модуль, админ панель, модуль публикации и просмотра
ваканский (работа с google maps).
Оплата договорная.
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